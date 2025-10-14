Пугачева почтила память Юдашкина в день его рождения

Певица Алла Пугачева заявила, что Юдашкин останется навсегда в ее сердце

Народная артистка России Алла Пугачева в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) почтила память дизайнера Валентина Юдашкина.

Пугачева опубликовала фото с Юдашкиным. 14 октября кутюрье могло исполниться 62 года.

«Ты всегда в моем сердце», — подписала публикацию певица.

Публикацию поддержали композитор Игорь Крутой, певицы Лолита Милявская, София Ротару, модель Светлана Бондарчук, телеведущая Юлия Высоцкая, комикесса Екатерина Варнава, актрисы Варвара Шмыкова, Софья Синицына, стилист Игорь Гуляев, продюсерка Яна Рудковская.

Валентина Юдашкина не стало 2 мая 2023 года после тяжелой и продолжительной болезни. Он с 2016 года боролся с онкологическим заболеванием.

В начале апреля 2025-го вдова модельера Марина раскрыла, что была тронута присутствием певицы Аллы Пугачевой на прощании с Юдашкиным. По ее словам, Примадонна прилетела в Россию, несмотря на боязнь летать и трудности с покупкой билетов.

Юдашкина также вспомнила, что семья кутюрье познакомилась с Пугачевой по инициативе самой артистки. Примадонне сказали, что недалеко от ее офиса арендует жилье один из молодых отечественных модельеров — и певица решила посмотреть на работы молодого кутюрье.

Ранее жена Брюса Уиллиса заявила, что дети уже скорбят по отцу.