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Вдова Юдашкина трогательно обратилась к мужу: «Уже два года тебя нет с нами»

Вдова Юдашкина Марина призналась, что скучает по мужу спустя два года
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Пресс-служба Mercury

Вдова Валентина Юдашкина Марина опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, посвященный двухлетней годовщине со дня кончины модельера.

«Как быстротечно время! Вот уже два года тебя нет с нами, очень скучаем! И как тебя не хватает нам!» — написала она.

В комментариях Юдашкину также поддержали многие отечественные знаменитости: певицы Наташа Королева и Анжелика Агурбаш, артист Марк Тишман, композитор Игорь Крутой, актриса Екатерина Стриженова и другие.

Валентина Юдашкина не стало 2 мая 2023 года после тяжелой и продолжительной болезни. Он с 2016 года боролся с онкологическим заболеванием и не дожил до своего 60-летия пять месяцев.

В начале апреля вдова модельера Марина раскрыла, что была тронута присутствием певицы Аллы Пугачевой на прощании с Юдашкиным. По ее словам, Примадонна прилетела в Россию, несмотря на боязнь летать и трудности с покупкой билетов.

Юдашкина также вспомнила, что семья кутюрье познакомилась с Пугачевой по инициативе самой артистки. Примадонне сказали, что недалеко от ее офиса арендует жилье один из молодых отечественных модельеров — и певица решила посмотреть на работы молодого кутюрье.

Ранее сообщалось, что на звездного психолога Степанову подала многомиллионный иск компания Tefal.

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