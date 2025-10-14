На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жена Брюса Уиллиса заявила, что дети уже скорбят по отцу

Жена Уиллиса рассказал, что муж пропускал важные этапы во взрослении детей из-за болезни
Rumer Willis/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг призналась в интервью Vogue, что ее дочерям тяжело дается болезнь актера.

По словам Хеминг, Уиллис пропускал важные этапы в жизни и взрослении 13-летней Мейбл и 11-летней Эвелин.

«Они (дочери) скорбят. Они очень скучают по своему отцу. Он пропускает важные этапы. Это тяжело для них. Но дети стойкие», — поделилась жена актера.

Хеминг высказала сомнения, что она и дочери смогут «прийти в себя» после того, как столкнулись с болезнью отца. Как отметила жена артиста, раньше ей было неприятно слышать обсуждения деменции мужа. По ее словам, люди не понимают, что ее семья проходит сейчас.

В феврале 2023 года семья звезды «Крепкого орешка» выпустила заявление о том, что его первоначальный диагноз — афазия — оказался неточным, и у артиста развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Уиллис перестал узнавать свою мать, а также экс-супругу актрису Деми Мур, с которой сохранил дружеские отношения после развода.

Ранее сообщалось, что семье Брюса Уиллиса придется бороться за наследство в $250 млн.

