Жена Брюса Уиллиса заявила, что дети уже скорбят по отцу

Жена Уиллиса рассказал, что муж пропускал важные этапы во взрослении детей из-за болезни

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг призналась в интервью Vogue, что ее дочерям тяжело дается болезнь актера.

По словам Хеминг, Уиллис пропускал важные этапы в жизни и взрослении 13-летней Мейбл и 11-летней Эвелин.

«Они (дочери) скорбят. Они очень скучают по своему отцу. Он пропускает важные этапы. Это тяжело для них. Но дети стойкие», — поделилась жена актера.

Хеминг высказала сомнения, что она и дочери смогут «прийти в себя» после того, как столкнулись с болезнью отца. Как отметила жена артиста, раньше ей было неприятно слышать обсуждения деменции мужа. По ее словам, люди не понимают, что ее семья проходит сейчас.

В феврале 2023 года семья звезды «Крепкого орешка» выпустила заявление о том, что его первоначальный диагноз — афазия — оказался неточным, и у артиста развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Уиллис перестал узнавать свою мать, а также экс-супругу актрису Деми Мур, с которой сохранил дружеские отношения после развода.

Ранее сообщалось, что семье Брюса Уиллиса придется бороться за наследство в $250 млн.