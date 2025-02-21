У Алека Болдуина развилось психическое расстройство после трагедии на съемках

Американский актер Алек Болдуин рассказал, что у него развилось психическое расстройство после трагедии со стрельбой на съемках фильма «Ржавчина». 66-летнего Болдуина, сделавшего признание в посвященном его семье реалити-шоу, цитирует People.

По словам Болдуина, у него диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

«В самые мрачные моменты он говорит: «Если в этот день должен был произойти несчастный случай, почему я все еще здесь?» Почему это не мог быть я?» — делится его жена Хилария Болдуин,

Сам актер добавил, что однажды, объясняя другу, как у него дела, заявил, что чувствует себя счастливее во сне, чем бодрствуя.

«Прошлый год был просто ужасным. Было время, когда я лежал в постели и думал: «Ох, дети мои. Я не могу встать». Это не было на меня похоже. Я совсем не такой», — вспоминает он.

В 2021 году во время съемок фильма «Ржавчина» Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса.

Спасти Хатчинс не удалось. Против Болдуина возбудили уголовное дело, которое впоследствии было прекращено.

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