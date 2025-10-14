На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США оскароносный актер попал в ДТП

TMZ: актер Алек Болдуин вместе с братом попал в ДТП, врезавшись в дерево
David 'Dee' Delgado/Reuters

Американский актер Алек Болдуин и его брат Стивен стали участниками дорожно-транспортного происшествия в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк. Об этом сообщает портал TMZ.

По данным издания, 13 октября внедорожник Range Rover, на котором передвигались братья, врезался в дерево. В результате столкновения у автомобиля был поврежден бампер и капот.

На опубликованных порталом кадрах видно, как Алек и Стивен Болдуины под дождем осматривают разбитую машину, а затем, дождавшись прибытия полиции, уезжают на другом внедорожнике.

Кто именно находился за рулем в момент аварии, пока неизвестно. Информации о пострадавших не поступало.

В 2021 году во время съемок фильма «Ржавчина» Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Спасти Хатчинс не удалось. Против Болдуина возбудили уголовное дело, которое впоследствии было прекращено. Суд пришел к выводу, что причиной трагедии стала неосторожность ассистента Ханны Гутьеррес-Рид, которая заряжала оружие. В апреле 2024 года она получила 18 месяцев тюрьмы.

В феврале актер жаловался, что у него развилось психическое расстройство после трагедии на съемках.

Ранее экс-жена Алека Болдуина рассказала, как относится к актеру после трагедии на съемках «Ржавчины».

