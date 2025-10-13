На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прилепин хочет создать в России аналог «Нобелевки» по литературе

Писатель Прилепин призвал создать аналог Нобелевской премии по литературе
Сергей Петров/news.ruGlobal Look Press

Писатель Захар Прилепин призвал создать в России аналог Нобелевской премии по литературе. Литератора, выступившего в Калининграде на открытии фестиваля «Дни литературы в Калининградской области – 2025», цитирует РИА Новости.

По мнению Прилепина, претендентами на эту премию могли бы стать писатели из Китая, Индии, Латинской Америки и Африки, а также «нормальные люди в Европе». Кроме того, он хотел бы видеть в России и свою версию Нобелевской премии в целом.

«Свою версию «Оскара» и свою версию всех иных форм культурных иерархий. Потому что мы участвуем в чужом карнавале, который тем более уже и стыд и совесть потерял... Они раньше хотя бы блюли некоторые там реноме», — заявил он.

Прилепин считает, что в последние годы премию дают за «откровенную чепуху», а в нобелевском комитете сами читают произведения тех, кому присуждают премии, таким образом принижая статус награды.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил писателя Ласло Краснохаркаи с присуждением ему Нобелевской премии по литературе. Награду ему присудили за «захватывающие и визионерские произведения, которые в разгар апокалиптического террора вновь утверждают силу искусства».

Ранее Дарья Донцова и Захар Прилепин выступили на международной книжной ярмарке.

