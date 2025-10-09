Стал писателем из-за Толстого и Достоевского: кто получил Нобелевскую премию по литературе

Нобелевский комитет объявил имя лауреата премии по литературе за 2025 год. Это венгерский писатель Ласло Краснахоркаи — мастер апокалипсиса, автор мрачных антиутопий об ужасе, безысходности и нелепости человеческой жизни, вдохновленный Кафкой и Достоевским. «Газета.Ru» — о творчестве писателя и его политических взглядах.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в этом году стал венгерский писатель-постмодернист Ласло Краснахоркаи. Как говорится в пресс-релизе премии, он был награжден за «захватывающие и визионерские произведения, которые в разгар апокалиптического террора вновь утверждают силу искусства».

Объявляя имя обладателя Нобелевской премии по литературе за 2025 год, постоянный секретарь Шведской академии и профессор литературы Гетеборгского университета Матс Мальм сообщил, что уже созвонился с Ласло Краснахоркаи и застал его во Франкфурте. Премия составила 11 млн шведских крон (или €870 тыс.).

Лауреат Букеровской премии 2015 года, 71-летний писатель принадлежит к авангардному направлению. Его произведения — это антиутопические притчи о людях, живущих в изолированном пространстве.

Он родился 5 января 1954 года в семье служащих в курортном городке Дьюла неподалеку от венгерской границы с Румынией, изучал юриспруденцию в Университетах Сегеда и Будапешта — правда, недолго и без удовольствия, поскольку не хотел идти по стопам отца и становиться юристом. Отвергнув правоведение, будущий писатель начал изучать венгерский язык и литературу на столичном Факультете гуманитарных наук Университета Этвеша Лоранда.

В 1985 году Ласло Краснахоркаи выпустил дебютный роман — «Сатанинское танго» («Satantango») — и немедленно стал одним из ведущих авторов современной венгерской прозы. Действие романа происходит в отдаленном маленьком городке, похожем на тот, где вырос писатель. Роман рассказывал о жизни обитателей заброшенной фермы незадолго до падения коммунистического строя в Венгрии. Среди жителей умирающей деревушки вдруг появляется Иримиаш, которого они считали погибшим, — активный, харизматичный, он обещает им светлое будущее. Но, как оказывается, лишь манипулирует: ощущение безысходности со временем только усугубляется.

По роману в 1994 году вышел одноименный фильм венгерского режиссера Белы Тарра. Впоследствии он снял по произведениям Краснахоркаи целый ряд картин — в том числе «Гармонии Вейкмайстера» и «Туринская лошадь».

close Книги венгерского писателя Ласло Краснохоркаи Henrik Montgomery/Reuters

Следующий роман автора — «Меланхолия сопротивления» (1989 год) — принес Ласло Краснахоркаи меткий статус авторства литературного критика и философа Сьюзан Зонтаг: она назвала его «мастером апокалипсиса, сравнимым с Гоголем и Мелвиллом».

На этот раз ужас распространяется на улицах и в душах людей в городке посреди долины в Карпатах. Прибывший сюда жуткий цирк, главное развлечение которого — это скелет кита, — провоцирует анархию, которой может противостоять только диктатура. Темой романа становится выбор между жестким порядком и угрозой хаоса, насилие и вседозволенность с одной стороны провоцируют ответную волну.

Ласло Краснахоркаи много путешествовал по Дальнему Востоку. Итогом его поездки в Монголию и Китай в 1990 году стал сборник новелл «Пленник Урги» (1992) и «Разруха и печаль в Поднебесной» (2004). Подолгу он жил и в Киото, черпая вдохновение в эстетике Азии.

Несколько произведений Краснахоркаи переведены на русский язык. Это романы «Сатанинское танго» и «Меланхолия сопротивления» — и несколько рассказов. Сам писатель еще в 2013 году в интервью журналу «Иностранная литература» сокрушался, что на русский его переводят мало. «Я всегда думал: если и есть язык, на который стоит меня переводить, так это русский. Если бы не русская литература, я бы никогда не начал писать. Кроме Кафки, главными, кто меня подтолкнул к этому занятию, были Толстой и Достоевский. Не будь их, мне бы и в голову не пришло стать писателем», — признавался он.

Венгерский писатель не живет на родине: в последнее время он обитает в Берлине и Триесте. Автор неприязненно относится к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану — и признавался, что избрание Дональда Трампа на пост главы США привело его в ужас. Кроме того, он выражал поддержку Украине.

Кому прочили победу в этом году?

Среди фаворитов Нобелевской премии по литературе букмекеры вот уже третий год подряд называли китайскую писательницу авангардного направления Цань Сюэ: в этом году ставки составляли 10/1. Это одна из самых интересных авторов современной китайской прозы: от представителей реалистического направления ее отличают антиэстетизм образов, алогичность диалогов, пересечение сна и яви. Кажется, что она сосредоточена на описании странного, безобразного, причудливого, но через канву повествования проступает глубокая правда жизни.

Победу также прочили японскому писателю Харуки Мураками, канадской романистке Маргарет Этвуд, американскому писателю Томасу Пинчону и гуманисту родом из Индии Салману Рушди.

В 2025 году Нобелевскую премию по литературе вручили уже в 118-й раз (впервые она была присуждена в 1901-м). Согласно завещанию Альфреда Нобеля, награду должны получать автору «лучшего литературного произведения идеалистической направленности».