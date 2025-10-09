Орбан назвал нобелевского лауреата из Венгрии гордостью страны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поздравил писателя Ласло Краснохаркаи с присуждением ему Нобелевской премии по литературе.

«Гордость Венгрии, первый нобелевский лауреат из Дьюлы, Ласло Краснахоркаи. Поздравляем!» — написал Орбан.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в этом году стал венгерский писатель-постмодернист Ласло Краснахоркаи. Как говорится в пресс-релизе премии, он был награжден за «захватывающие и визионерские произведения, которые в разгар апокалиптического террора вновь утверждают силу искусства».

Объявляя имя обладателя Нобелевской премии по литературе за 2025 год, постоянный секретарь Шведской академии и профессор литературы Гетеборгского университета Матс Мальм сообщил, что уже созвонился с Ласло Краснахоркаи и застал его во Франкфурте. Премия составила 11 млн шведских крон (или €870 тыс.).

Лауреат Букеровской премии 2015 года, 71-летний писатель принадлежит к авангардному направлению. Его произведения — это антиутопические притчи о людях, живущих в изолированном пространстве.

Ранее Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира до прекращения огня в Газе.