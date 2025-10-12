На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Семья скрывала»: СМИ узнали правду о последних днях Дайан Китон

People: семья актрисы Дайан Китон хранила молчание о ее здоровье до конца
true
true
true

Звезда «Энни Холл» и обладательница премии «Оскар» Дайан Китон начала испытывать проблемы со здоровьем за несколько месяцев до своей кончины. Об этом сообщает издание People со ссылкой на инсайдеров.

По словам источника, семья актрисы специально не раскрывала детали ее состояния здоровья, однако соседи и ряд близких замечали некоторые изменения в ее жизни.

«В последние месяцы жизни ее окружали только самые близкие родственники, которые предпочли сохранить все в тайне. Даже давние друзья не знали всего, что происходило», — подчеркнул собеседник People.

Китон удивила знакомых и поклонников тем, что в марте выставила на продажу свой «дом мечты» с пятью спальнями и семью ванными комнатами за $29 млн. До этого артистка признавалась, что с детства мечтала жить в подобной недвижимости.

Также, отмечает People, Китон перестали встречать на улице соседи, хотя до этого артистка часто появлялась на районе.

«Еще несколько месяцев назад она каждый день выгуливала свою собаку. Обычно она одевалась одинаково: в шляпу и свои фирменные солнцезащитные очки, независимо от погоды», — поделился инсайдер.

Знакомый назвал актрису особенной личностью, которую отличали эксцентричность, доброта и умение общаться с окружающими.

«Она всегда была очень милой, веселой и разговорчивой. Она разговаривала со своей собакой, как с человеком. Она была эксцентричной и обладала той самой голливудской аурой старой школы. Она была очень, очень особенной», — вспомнил источник.

