Стал известен гонорар Урганта за предновогодний концерт за границей

«Абзац»: Ургант может получить 10 млн рублей за декабрьский концерт за границей

Российский шоумен Иван Ургант, анонсировавший концерты в Дубае и Лимасоле, может получить за них несколько миллионов рублей. Об этом сообщило издание «Абзац».

В материале говорится, что концерты пройдут в преддверии Нового года — 27 и 29 декабря. Они будут представлять собой живую версию программы «Вечерний Ургант», транслировавшейся на Первом канале с апреля 2012 года по февраль 2022 года.

По информации журналистов, Ургант рассчитывает за одно выступление получить как минимум 10 млн рублей.

Ожидается, что помимо самого шоумена в концертах примут участие и другие звезды телепередачи. Среди них — юморист Александр Гудков и ведущая Алла Михеева.

Комментируя ситуацию, культуролог Георгий Цеплаков выразил уверенность, что Иван Ургант хотел бы вернуться в российское медийное пространство. Однако в данный момент у него нет для этого возможностей.

В сентябре издание «Абзац» со ссылкой на источник написало, что Ургант продолжает зарабатывать в РФ благодаря частным мероприятиям. За свои выступления, которые длятся по три–четыре часа, шоумен получает гонорар в размере €65 тыс. (около 6,4 млн рублей).

