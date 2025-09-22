Ургант показал, как выросла его дочь за 10 лет

Телеведущий Иван Ургант сравнил фотографии с дочерью разных лет в ее 10-летие

Телеведущий Иван Ургант поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) двумя фотографиями с дочерью, приуроченными к 10-летию Нины.

К посту Ургант приложил два снимка с разницей в 10 лет: на первом шоумен держит новорожденную Нину на руках, а на втором — позирует уже с подросшей девочкой.

«И еще неизвестно, кто из нас больше поменялся», — подписал публикацию Ургант.

В комментариях интернет-пользователи присоединились к поздравлению телеведущего. Одна из фанаток шоумена понастольгировала, как смотрела его передачи, на которых он сообщал о рождении Нины.

«А еще, в одной из передач, в заключение вы крикнули: «Наташа, я люблю тебя!» Это так прекрасно!» — вспомнила она.

Ургант женат на своей однокласснице Наталье Кикнадзе, они учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. У пары двое общих детей: старшую девочку супруги назвали в честь ее прабабушки народной артистки РСФСР Нины Ургант, а младшей дали имя Валерия, так звали мать телеведущего.

Также у Кикнадзе есть 26-летний сын Нико и 23-летняя дочь Эрика от предыдущего брака. Шоумен неоднократно говорил в интервью, что воспитывал детей как родных и у них сложились теплые дружеские отношения.

