«Наказание очень серьезное»: адвокат Жорин раскрыл, что грозит Гузеевой по делу о мошенничестве

Адвокат Жорин: Гузееву однозначно вызовут на допрос по делу о мошенничестве

Адвокат Сергей Жорин отказался «голословно говорить» о том, что может грозить актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой по делу о мошенничестве. Его слова передает Woman.ru.

Накануне стало известно, что москвичка Виктория Н. после рекламы с участием Гузеевой вложила $200 тыс. в строительство виллы на Бали. Девушка просит правоохранителей привлечь к ответственности не только застройщика, но и телеведущую. Позднее СМИ сообщали о более 27 людях, которые постарадали из-за аферы с участием Гузеевой. В чем заключалась схема обмана — в материале «Газеты.Ru».

По словам Жорина, ключевым в этом деле является роль Гузеевой: заключала ли она рекламный договор с застройщиком, какие у нее были обязанности и прочие тонкости.

«То, что она будет допрошена — это однозначно. А дальше следствие решит, как квалифицировать действия телеведущей», — отметил защитник.

Жорин назвал два развития событий у истории Гузеевой: по первому сценарию телеведущая будет проходить в качестве свидетеля, а второму — ей грозит суд, если следствие найдет в действиях артистки преступный умысел. Однако «с высокой степенью вероятности», считает Жорин, Гузеева остается свидетелем.

Также Woman.ru отмечает, что Гузееву могут привлечь по ч.4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», если следствие усмотрит в ее поступках преступный умысел.

«Наказание очень серьезное — лишение свободы на срок до десяти лет, а также штраф до одного миллиона рублей. Но вряд ли ведущей шоу «Давай поженимся» стоит бояться столь сурового наказания», — сказано в статье.

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