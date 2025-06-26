«Люди поверили Гузеевой»: телеведущую заподозрили в мошенничестве с виллами на Бали

Москвичка Виктория Н. после рекламы с участием Ларисы Гузеевой вложила $200 тыс. в строительство виллы на Бали, однако застройщик Сергей Домогацкий пропал с деньгами. Теперь девушка просит правоохранителей привлечь к ответственности не только бизнесмена, но и телеведущую. По словам адвоката Александра Зорина, сторона потерпевшей считает, что Гузеева косвенно, но участвовала в мошенничестве. В чем заключалась схема обмана и сколько человек от нее пострадали — в материале «Газеты.Ru».

Москвичка Виктория Н. обвинила телеведущую Ларису Гузееву в мошенничестве. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, в заявлении Виктория указала, что в 2022 году впечатлилась рекламой c телеведущей, в которой та советовала воспользоваться услугами застройщика Сергея Домогацкого, и купила один из его объектов. Девушка вложила в строительство виллы на Бали $200 тыс. Однако застройщик, как утверждает пострадавшая, свои обязательства не выполнил и пропал с деньгами.

«До сих пор объекта готового нет, стройка заморожена, денег нет тоже, документы никакие не предоставляются», — заявила Виктория.

По информации SHOT, девушка не единственная пострадавшая — есть еще как минимум 26 человек, которые также передали Домогацкому деньги на строительство недвижимости. На криптокошельки ему перевели в общей сложности $8 млн, однако большую часть средств застройщик получил наличными в Москве. Все деньги при этом получали подставные лица, включая помощницу Домогацкого.

Шестеро пострадавших уже написали заявления в полицию. Среди них и Виктория Н., которая просит правоохранителей помочь ей вернуть деньги, а всех причастных к обману, в том числе Ларису Гузееву, привлечь к ответственности. Адвокат девушки Александр Зорин заявил, что, по мнению защиты, телеведущая косвенно причастна к мошенничеству, потому что «люди верили ее авторитетному мнению».

«Домогацкий предлагал строительство вилл очень дешевых по себестоимости — до $200 тысяч за 85 квадратных метров. Это цена за виллы и три сотки земли. Все красиво сделано, сайты и реклама, что вы можете не только жить, но и сдавать их в аренду, это до сих пор висит в интернете <…>

Лариса Гузеева приезжала и снимала видео с этими виллами <...> Многие молодые люди, считая себя инвесторами, поверили этой рекламе, люди поверили Гузеевой и стали связываться с Домогацким»,

— рассказал Зорин NEWS.ru.

Защитник призвал Гузееву «честно, открыто и без купюр» объясниться перед пострадавшими и рассказать, какое отношение она имеет к застройщику. Сама телеведущая, как отмечает Mash, комментировать ситуацию отказалась.

Схема обмана

По словам Зорина, Домогацкий позиционировал себя как бизнесмена и строителя, рекламировал дома и собирал деньги на их возведение.

«Мои клиенты рассказывали одни и те же похожие истории. Покупатель писал Домогацкому на верифицированный аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В ответ присылалось, что выйдут помощники, все расскажут. С других аккаунтов выходили на клиентов девушки Маргарита и Агата, они объясняли, что делать. Нужно было внести $5 тысяч задатка якобы за виллу в форме криптовалюты. После готовился якобы договор на инвестирование. Назывался он странно: «Соглашение о намерении инвестиционного сотрудничества», — уточнил защитник.

Он добавил, что сроки в документах не были оговорены, но прописывалась информация о будущей вилле, ее номер, расположение. При этом у следующих клиентов эти договоры трансформировались в договоры услуг по строительству вилл. В то же время в документах содержались грубые несоответствия: одни и те же объекты продавались разным людям, а бумаги на землю были оформлены на посторонних лиц. Клиентам показывали готовые презентационные виллы, однако никакого реального строительства не велось.

«Разные индонезийские компании были в договорах с моими клиентами, а Домогацкий никак в них не фигурировал. Люди, которые просили документы на землю, получали документы на иностранном языке, они были оформлены на посторонних людей. В переписках он заявлял, что просрочка связана с тем, что у него мало людей на стройке, всего четыре человека. Люди ждали, верили. Дальше строительства двух презентационных вилл в разных проектах стройка не пошла», — отметил Зорин.

Нет оснований

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с «Национальной службой новостей» заявил, что на данный момент оснований считать Гузееву причастной к преступлению нет.

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«Встает вопрос о деятельном соучастии Гузеевой: знала ли она, что он занимается махинациями, или ей просто предложили участвовать в рекламе. Я думаю, ответ будет отрицательный. Думаю, она полагала, что это добропорядочный предприниматель, и пошла на это с целью заработка. Реклама — это один из самых эффективных способов заработка для известных личностей», — отметил юрист.

Трунов добавил, что если бы у следствия были подозрения к Ларисе Гузеевой, то «она бы давным-давно была в какой-то роли фигурантом».