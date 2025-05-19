Умерла актриса из фильма «Выше радуги»

Актриса из фильма «Выше Радуги» Татьяна Басова скончалась в 64 года

На 65-м году жизни умерла советская и эстонская актриса кино и театра, балерина и хореограф Татьяна Басова (Ярви). Об этом изданию Õhtuleht рассказала ее дочь Эллен Килгас.

Как отмечается, Басова скончалась 30 апреля после длительной борьбы с болезнью.

«Это было продолжительное заболевание. После операции на колене, сделанной в ноябре, состояние стало ухудшаться. Это не был рак, просто несколько проблем совпали одновременно. Организм не принял инородное тело, и общее состояние было слабым», — сообщила Килгас.

Она добавила, что врачи сделали для матери все возможное и поддерживали ее до конца.

Ярви (в девичестве — Басова) родилась 7 июня 1960 года. Она окончила Таллиннское хореографическое училище в 1978 году. В 2005-м она также получила степень бакалавра по хореографии в Таллиннском университете.

С 1978 года женщина была балериной в труппе театра «Эстония», потом работала солисткой труппы современного балета Nordstar и Таллинского оперного театра. Она ставила танцевальные номера, выступала в варьете, играла в телеспектаклях и фильмах. В мюзикле «Моя прекрасная леди» ее заметил режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич и пригласил в свой фильм «Выше радуги». В картине Басова сыграла роль учительницы истории Светланы Михайловны.

От первого брака с Тыну Килгаcом у нее осталась дочь Эллен. Вторым супругом Басовой был художник и политик Райво Ярви.

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