Полиция прекратила уголовное преследование Гуфа по делу о грабеже

ТАСС: преследование Гуфа по уголовному делу о грабеже в Подмосковье прекращено
true
true
true
close
ТНТ

Полиция прекратила уголовное преследование российского рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) по делу о грабеже в Подмосковье осенью прошлого года, передает ТАСС.

В правоохранительных органах рассказали, что версия музыканта и его защитников подтвердилась: он не был зачинщиком потасовки.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшего его доводы о степени тяжести вреда здоровью не подтвердились», — добавил источник агентства.

Он отметил, что следователи осмотрели телефон якобы потерпевшего и у правоохранителей появились к нему вопросы.

В ночь на 23 октября 2024 года рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевке. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Следствие проверяло версию о том, что музыкант с товарищем отобрали у пострадавшего телефон. Сам Гуф отрицал, что бил или обворовывал кого-то.

На следующий день на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за случившееся. Следствие просило отправить его в СИЗО, однако суд отпустил артиста на свободу, наложив на него запрет определенных действий.

Ранее Гуф раскрыл причину ухода со сцены.

