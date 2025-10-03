Уголовное дело против Гуфа пойдет в суд вопреки сообщениям СМИ

Mash: уголовное дело против Гуфа о грабеже готовят к судебному разбирательству

Информация о закрытии уголовного дела против рэпера Гуфа (Алексея Долматова) не соответствует действительности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источников, расследование дела завершено и готовится к направлению в суд.

«Инфа о том, что ему больше не грозит 7 лет, — фейк» — утверждается в посте.

Накануне ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что полиция прекратила уголовное преследование российского рэпера Гуфа.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшего его доводы о степени тяжести вреда здоровью не подтвердились»,— заявлял источник агентства.

В ночь на 23 октября 2024 года рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевке. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Следствие проверяло версию о том, что музыкант с товарищем отобрали у пострадавшего телефон. Сам Гуф отрицал, что бил или обворовывал кого-то.

На следующий день на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за случившееся. Следствие просило отправить его в СИЗО, однако суд отпустил артиста на свободу, наложив на него запрет определенных действий.

