Стало известно о финансовых трудностях Галкина в России

Юрист Хаминский заявил, что Галкину закрыт доступ к счетам в РФ как иноагенту

Юрист Александр Хаминский заявил, что юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) не может воспользоваться счетом в России, куда ему поступают авторские отчисления, в полном объеме. Эту информацию передает издание aif.ru.

Как сообщил юрист, доступ к данным средствам будет восстановлен только в том случае, если с шоумена снимут статус иностранного агента или средства войдут в наследственную массу, когда его не станет.

«Авторские отчисления, которые поступают Галкину за использование его произведений, аккумулируются на специальном счете. Воспользоваться этими деньгами он не может, закон предусматривает возможность снятия только незначительной суммы», — отметил Хаминский.

До этого юрист утверждал, что артистка Алла Пугачева — супруга Галкина — продолжит получать пенсию в России, даже если откажется от гражданства. По мнению эксперта, лишить Пугачеву пенсионных и авторских выплат невозможно, поскольку артистка получает государственные выплаты на законных основаниях.

После начала СВО Галкин и Пугачева уехали с детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Комик попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде.

