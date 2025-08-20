«Главное – не уработаться!»: Прохор Шаляпин выпустит первую книгу

Певец Прохор Шаляпин сообщил в Telegram-канале, что выпустит свою первую книгу.

Книга получила название «Главное — не уработаться!». Она позиционируется как «дневник легкой жизни».

«Совсем скоро выходит моя первая книга! А это варианты обложки к ней. Как думаете, где были сделаны эти снимки?» — написал артист.

В мае Шаляпину предложили должность координатора рабочего кайфа после того, как он заявил о поиске таковой в социальных сетях. На одном из сайтов появилось объявление от имени известного онлайн-кинотеатра.

Среди возможностей, которые предлагают Шаляпину, — командировки на Мальдивы, право вставать не раньше обеда и жить на чужие деньги. Из требований — продолжать быть красивым и хотя бы на полчаса в день появляться в офисе (с предоставлением бизнес-такси).

Еще в начале мая 2025 года Шаляпин посмеялся над трудящимися в День труда, лежа в кровати.

«Трудитесь все, трудитесь. А я создан не для работы, а для счастья, любви и удовольствия», — заявил он.

Ранее Прохор Шаляпин приобрел недвижимость в Москве.