На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Начинается возрастное изменение»: Шаляпин рассказал о предстоящей пластике лица

Певец Шаляпин заявил, что обратится к пластическому хирургу
true
true
true
close
ТВ3

Певец Прохор Шаляпин в разговоре с «Газетой.Ru» признался, что в ближайшее время планирует обратиться к пластическому хирургу.

«У меня уже начинается возрастное изменение. Я тут отправил фотографию на обложку новой песни — она была сделана в 2007 году. И мне почему-то казалось, что вообще не изменился с тех пор. А разработчик афиши спрашивает: «Это кто?» И все равно считаю, что сильно внешность не поменялась. Но к пластическому хирургу в любом случае уже пора сходить — подтянуть немного верхнюю часть [лица]», — рассказал он.

В одном из недавних интервью Шаляпин подчеркивал, что уже не раз делал пластику и никогда этого не скрывал, показывая всем своим поклонникам, на какие процедуры и операции решился. По словам музыканта, это нормальное желание любого артиста – стремиться сохранить свой «товарный вид».

Ранее Шаляпин призвал не наказывать футболиста Смолова за драку в кафе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами