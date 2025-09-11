«Начинается возрастное изменение»: Шаляпин рассказал о предстоящей пластике лица

Певец Прохор Шаляпин в разговоре с «Газетой.Ru» признался, что в ближайшее время планирует обратиться к пластическому хирургу.

«У меня уже начинается возрастное изменение. Я тут отправил фотографию на обложку новой песни — она была сделана в 2007 году. И мне почему-то казалось, что вообще не изменился с тех пор. А разработчик афиши спрашивает: «Это кто?» И все равно считаю, что сильно внешность не поменялась. Но к пластическому хирургу в любом случае уже пора сходить — подтянуть немного верхнюю часть [лица]», — рассказал он.

В одном из недавних интервью Шаляпин подчеркивал, что уже не раз делал пластику и никогда этого не скрывал, показывая всем своим поклонникам, на какие процедуры и операции решился. По словам музыканта, это нормальное желание любого артиста – стремиться сохранить свой «товарный вид».

