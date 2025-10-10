Стало известно, когда Macan уедет служить в армию

SHOT: рэпер Macan уедет на военную службу в конце ноября 2025 года

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) отправится проходить срочную военную службу уже в конце ноября текущего года. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, 23-летний артист 6 октября получил повестку на отправку, но род войск пока не определен. Уточняется, что концерт в Уфе, намеченный на декабрь, отменят.

1 октября Telegram-канал Mash писал, что за последний год Косолапов проигнорировал шесть повесток, а сейчас от него снова требуют явиться в военкомат — седьмая повестка отправлена по месту его регистрации в московских Раменках. По информации журналистов, против рэпера хотели возбудить уголовное дело, объявить в федеральный розыск и заблокировать счета.

Сам Macan спустя несколько дней сообщил, что получил повестку и скоро отправится на воинскую службу. Певец призвал не верить желтым СМИ. Он заверил, что не прятался от армии.

Ранее в Госдуме назвали уклоняющихся от армии мужчин «русишками и подлецами».