В Госдуме назвали уклоняющихся от армии мужчин «трусишками и подлецами»

Картаполов: нормальные люди должны служить в армии, а не прятаться от нее

От военной службы уклоняются только трусливые и подлые люди, считает руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Если хотят они быть нормальными людьми, они должны служить в армии, а не прятаться от нее. Потому что прячутся трусишки и подлецы. А нормальные все там», — заявил депутат, комментируя сообщения о скором уходе рэпера Macan в армию.

Он добавил, что в эпоху СССР девушки якобы даже не встречались с молодыми людьми, не прошедшими военную службу, потому что «было стыдно».

6 октября Macan сообщил, что получил повестку и скоро отправится на воинскую службу. Певец призвал не врать желтым СМИ. Он заверил, что не прятался от армии.

Telegram-канал Mash писал, что за последний год 23-летний артист проигнорировал шесть повесток. Сейчас от него снова потребовали явиться в военкомат — седьмая повестка отправлена по месту его регистрации в московских Раменках. По информации журналистов, против рэпера хотели возбудить уголовное дело, объявить в федеральный розыск и заблокировать счета.

Ранее у рэпера Басты обнаружили налоговую задолженность 400 тыс. рублей.