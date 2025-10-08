На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали уклоняющихся от армии мужчин «трусишками и подлецами»

Картаполов: нормальные люди должны служить в армии, а не прятаться от нее
true
true
true
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

От военной службы уклоняются только трусливые и подлые люди, считает руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Если хотят они быть нормальными людьми, они должны служить в армии, а не прятаться от нее. Потому что прячутся трусишки и подлецы. А нормальные все там», — заявил депутат, комментируя сообщения о скором уходе рэпера Macan в армию.

Он добавил, что в эпоху СССР девушки якобы даже не встречались с молодыми людьми, не прошедшими военную службу, потому что «было стыдно».

6 октября Macan сообщил, что получил повестку и скоро отправится на воинскую службу. Певец призвал не врать желтым СМИ. Он заверил, что не прятался от армии.

Telegram-канал Mash писал, что за последний год 23-летний артист проигнорировал шесть повесток. Сейчас от него снова потребовали явиться в военкомат — седьмая повестка отправлена по месту его регистрации в московских Раменках. По информации журналистов, против рэпера хотели возбудить уголовное дело, объявить в федеральный розыск и заблокировать счета.

Ранее у рэпера Басты обнаружили налоговую задолженность 400 тыс. рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами