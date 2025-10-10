СМИ сообщают о подозрении на онкологическое заболевание у 87-летнего Александра Збруева

Mash: актера Збруева перевели в НИИ им. Склифосовского из-за подозрения на рак

Народного артиста Александра Збруева перевели в НИИ им. Склифосовского из-за подозрения на рак. Об этом сообщает Mash.

В ходе УЗИ у 87-летнего актера, уточнил Telegram-канал, обнаружили образование, похожее на опухоль, после чего его направили на биопсию для уточнения диагноза.

9 октября президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил, что Збруев попал в НИИ Склифосовского. По данным Mash, артист жаловался на спазмы в области живота.

При этом еще 9 сентября СМИ раскрывали, что Збруеву стало плохо на сцене «Ленкома». В юбилейном спектакле по «Вишневому саду» артист должен был играть Гаева, но перед выходом на сцену пожаловался на слабость и головокружение. В постановке его заменил Геннадий Козлов, который играет Гаева по очереди со Збруевым.

В беседе с журналистами Збруев назвал свой возраст «солидным» и объяснил, что долгое время был в отпуске, давно не играл спектакль и очень волновался. У артиста поднялось давление перед постановкой.

