Александра Збруева госпитализировали в НИИ Склифосовского

Президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил в беседе с ТАСС, что народного артиста РСФСР Александра Збруева снова госпитализировали.

Збруев попал в НИИ Склифосовского в ночь с 8 на 9 октября. По словам Варшавера, на данный момент здоровью актера ничего не угрожает, и опасений никаких нет. Збруев проведет в больнице еще несколько дней.

9 сентября на сцене «Ленкома» в 250-й раз показывали «Вишневый сад» в постановке Марка Захарова. Збруев в юбилейном спектакле должен был играть Гаева, но перед выходом на сцену он пожаловался на слабость и головокружение. В постановке его заменил Геннадий Козлов, который играет Гаева по очереди со Збруевым.

В беседе с журналистами Збруев назвал свой возраст «солидным» и объяснил, что долгое время был в отпуске, давно не играл спектакль и очень волновался. У артиста поднялось давление перед постановкой.

22 января Збруев сообщил о своей госпитализации, отметив, что чувствует себя «неважно» и планирует пройти курс лечения. При этом он выразил нежелание обсуждать причины своего состояния.

