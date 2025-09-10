Збруеву стало плохо перед спектаклем из-за волнения: «Всю ночь не спал»

Актер Збруев признался, что может всю ночь не спать перед спектаклем

Народный артист РСФСР Александр Збруев объяснил, почему ему недавно стало плохо перед спектаклем. 87-летнего актера цитирует kp.ru.

9 сентября на сцене «Ленкома» в 250-й раз показывали «Вишневый сад» в постановке Марка Захарова. Збруев в юбилейном спектакле должен был играть Гаева, но перед выходом на сцену он пожаловался на слабость и головокружение. В постановке его заменил Геннадий Козлов, который играет Гаева по очереди со Збруевым.

В беседе с журналистами Збруев назвал свой возраст «солидным» и объяснил, что долгое время был в отпуске, давно не играл спектакль и очень волновался.

«Всю ночь не спал. Возможно поэтому не очень хорошо себя чувствовал. Но подумал: вот сейчас выйдут на сцену и всё как рукой снимет, как и всегда бывает. Неслучайно говорят, что сцена лечит артистов», — сказал он.

Однако у артиста поднялось давление. Он добавил, что несмотря на опыт волнение никуда не уходит, и перед спектаклем он действительно может не спать всю ночь. Поэтому Збруев решил не рисковать перед полным залом зрителей.

Актер также отметил, что должен следить за своим здоровьем, и пожелал этого людям в любом возрасте.

22 января Збруев сообщил о своей госпитализации, отметив, что чувствует себя «неважно» и планирует пройти курс лечения. При этом он выразил нежелание обсуждать причины своего состояния.

Позже артист заявил, что находится в больнице для планового обследования.

