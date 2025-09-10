На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Збруеву стало плохо перед спектаклем из-за волнения: «Всю ночь не спал»

Актер Збруев признался, что может всю ночь не спать перед спектаклем
Global Look Press

Народный артист РСФСР Александр Збруев объяснил, почему ему недавно стало плохо перед спектаклем. 87-летнего актера цитирует kp.ru.

9 сентября на сцене «Ленкома» в 250-й раз показывали «Вишневый сад» в постановке Марка Захарова. Збруев в юбилейном спектакле должен был играть Гаева, но перед выходом на сцену он пожаловался на слабость и головокружение. В постановке его заменил Геннадий Козлов, который играет Гаева по очереди со Збруевым.

В беседе с журналистами Збруев назвал свой возраст «солидным» и объяснил, что долгое время был в отпуске, давно не играл спектакль и очень волновался.

«Всю ночь не спал. Возможно поэтому не очень хорошо себя чувствовал. Но подумал: вот сейчас выйдут на сцену и всё как рукой снимет, как и всегда бывает. Неслучайно говорят, что сцена лечит артистов», — сказал он.

Однако у артиста поднялось давление. Он добавил, что несмотря на опыт волнение никуда не уходит, и перед спектаклем он действительно может не спать всю ночь. Поэтому Збруев решил не рисковать перед полным залом зрителей.

Актер также отметил, что должен следить за своим здоровьем, и пожелал этого людям в любом возрасте.

22 января Збруев сообщил о своей госпитализации, отметив, что чувствует себя «неважно» и планирует пройти курс лечения. При этом он выразил нежелание обсуждать причины своего состояния.

Позже артист заявил, что находится в больнице для планового обследования.

Ранее Джеймса МакЭвоя избили в Канаде.

