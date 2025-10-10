На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лидер КНДР приобнял Shaman после успешного концерта в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын обнял Shaman на сцене в Пхеньяне
ЦТАК

Лидер КНДР Ким Чен Ын поднялся на сцену, чтобы выразить признательность российским деятелям искусства за их выступление в театре «Мансудэ», приуроченное к 80-летнему юбилею основания Трудовой партии Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На опубликованных ЦТАК кадрах видно, как Ким Чен Ын лично пообщался с исполнителем Ярославом Дроновым, более известным как Shaman. Лидер Северной Кореи приобнял российского артиста на сцене.

Торжественное мероприятие состоялось 9 октября в Пхеньяне. На концерте, помимо Shaman, также выступили артисты Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, Театра балета Аллы Духовой «Тодес» и Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил РФ.

В августе Shaman уже выступал на концерте по случаю празднования 80-летия освобождения Кореи от японской оккупации. На мероприятии присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын, председатель Госдумы Вячеслав Володин, северокорейские и российские чиновники, а также жители города. Позднее Дронов сравнил с рок-концертом свое выступление перед Ким Чен Ыном.

До этого лидер КНДР посетил музей истории Трудовой партии Кореи. В ходе своего визита он выступил с речью, в которой призвал партийных членов избавиться от бюрократических пороков, приспособленчества и злоупотребления служебным положением.

Ранее стало известно, что фильм о расследовании Херша подрыва «Северных потоков» собрал овации в США.

