Фильм о карьере журналиста Херша собрал овации на Нью-Йоркском кинофестивале

Фильм о расследовании Херша подрыва «Северных потоков» собрал овации в США
Global Look Press

Документальный фильм Cover-Up («Утаивание»), посвященный карьере лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша и его расследованиям, включая публикацию о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», собрал овации на специальном показе в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля. Об этом сообщает РИА Новости

В публикации отмечается, что показ состоялся в среду 8 октября, и собрал полный зал.

В фильме также рассказывается о расследовании Херша о резне в Сонгми во Вьетнаме, а также о пытках заключенных в тюрьме Абу-Грейб в Ираке.

В ночь на 21 августа в Италии задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова по подозрению в причастности к подрывам «Северных потоков». Итальянский суд заключил его под стражу, сам задержанный отрицает свою вину и отказался добровольно вылетать в Германию. Расследование ведут немецкие правоохранительные органы, которые требуют экстрадиции подозреваемого в Германию.

В марте 2023 года Сеймур Херш назвал США единственным подозреваемым в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Журналист отметил, что занимался изучением газового и нефтяного бизнеса по долгу службы, встречался с людьми, публиковался в New York Times и других изданиях.

Ранее в Германии заявили об интересе к восстановлению «Северных потоков».

