Глава КНДР призвал членов Трудовой партии Кореи избавиться от пороков

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения музея истории Трудовой партии Кореи выступил с «знаменательной речью», в которой призвал партийных членов избавиться от бюрократических пороков, приспособленчества и злоупотребления служебным положением. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Наша партия ускорит продвижение революции, искореняя все пороки: не только незнание и некомпетентность, безответственность, приспособленчество, формализм и ловкачество, но и произвол, злоупотребление властью, которые наносят вред делу социализма», — сказал глава КНДР.

По его словам, только лучшие кадры, которые живут с революцией в сердце, готовы защищать ее и добросовестно трудиться для достижения цели. Ким Чен Ын подчеркнул, что лишь те, кто способен проявить организаторские таланты и смелость, чтобы преодолевать любые трудности, смогут вести за собой людей в нынешние времена.

Лидер КНДР отметил, что перемены должны коснуться не только отношения партийных членов к народу, их морального облика и стиля работы, но и образа мышления и профессиональных навыков. Он отметил, что испытал чувство гордости, вспоминая историю Трудовой партии Кореи в здании, где была основана эта политическая организация. По словам Ким Чен Ына, страна встречает 80-летие партии на пороге новой эпохи развития и процветания.

Празднование годовщины основания партии запланировано на 10 октября. На торжества прибыла делегация партии «Единая Россия» во главе с ее председателем Дмитрием Медведевым.

7 октября Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление с днем рождения. Помощник Путина охарактеризовал поздравительные слова северокорейского лидера как «теплые и нестандартные».

Ранее Медведев заявил о «напрягшихся врагах» после приземления в КНДР.

