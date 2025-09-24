На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Shaman о выступлении перед Ким Чен Ыном: «Это было незабываемо!»

Певец Shaman сравнил с рок-концертом свое выступление перед Ким Чен Ыном
true
true
true
close
kcna.kp

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) признался в беседе с aif.ru, что был крайне удивлен реакцией публики в Пхеньяне на песни «Я русский» и «Встанем».

Дронов пояснил, что публика в КНДР традиционно сдержанна в проявлении эмоций, но ему удалось ее «раскачать». Он назвал концерт знаковым как для себя, так и для своей карьеры.

«Не ожидал, что будет такая реакция под «Я русский», — как на настоящем рок-концерте. Это было просто незабываемо! Ну а когда весь зал встал под «Встанем»…» — эмоционально вспомнил артист.

По словам Дронова, весь зал встал, когда он начал исполнять композицию «Встанем». Певец счел это демонстрацией жителями Пхеньяна глубокого уважения и понимания смысла песни, а также того, насколько важны для корейского народа память о подвигах предков и уважение к жертвам, принесенным дружественными народами во время войны.

В августе Shaman выступил на концерте по случаю празднования 80-летия освобождения Кореи от японской оккупации. На мероприятии присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын, председатель Госдумы Вячеслав Володин, северокорейские и российские чиновники, а также жители города.

Ранее Мизулина спровоцировала слухи о помолвке с Shaman.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами