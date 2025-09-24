Shaman о выступлении перед Ким Чен Ыном: «Это было незабываемо!»

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) признался в беседе с aif.ru, что был крайне удивлен реакцией публики в Пхеньяне на песни «Я русский» и «Встанем».

Дронов пояснил, что публика в КНДР традиционно сдержанна в проявлении эмоций, но ему удалось ее «раскачать». Он назвал концерт знаковым как для себя, так и для своей карьеры.

«Не ожидал, что будет такая реакция под «Я русский», — как на настоящем рок-концерте. Это было просто незабываемо! Ну а когда весь зал встал под «Встанем»…» — эмоционально вспомнил артист.

По словам Дронова, весь зал встал, когда он начал исполнять композицию «Встанем». Певец счел это демонстрацией жителями Пхеньяна глубокого уважения и понимания смысла песни, а также того, насколько важны для корейского народа память о подвигах предков и уважение к жертвам, принесенным дружественными народами во время войны.

В августе Shaman выступил на концерте по случаю празднования 80-летия освобождения Кореи от японской оккупации. На мероприятии присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын, председатель Госдумы Вячеслав Володин, северокорейские и российские чиновники, а также жители города.

