Монеточка раскрыла, вернется ли в Россию: «Это моя мечта!»

Певица Монеточка призналась, что мечтает вернуться в Россию
monetochkaliska/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) назвала в беседе с YouTube-каналом The Breakfast Show обременяющими мысли о возвращении в Россию.

По словам Гырдымовой, мечта вернуться в РФ хранится в ее сознании рядом с самыми дорогими воспоминаниями, однако она понимает нереалистичность такого сценария.

«Это [желание вернуться в Россию] как какие-то тяжелые оковы на ногах, которые не дают тебе жить настоящим, но это такая моя маленькая мечта. Знаете, [она находится] где-то там в голове — на полочке с самыми любимыми воспоминаниями», — заявила артистка.

Гырдымова уточнила, что не рассчитывает на свое возвращение в Россию. Она предположила, что скучает по той стране, «которой уже нет».

«Я понимаю, что если сейчас возьму билет и вернусь в Екатеринбург или Москву, то не найду там то, по чему скучаю. Этого уже просто нет… Оно осталось в прошлом», — высказалась артистка.

Также Монеточка призналась, что объявление ее в уголовный розыск по делу о неисполнении обязанностей иноагента в России сильно ограничило ей жизнь за рубежом. Из-за статуса разыскиваемого лица она лишилась возможности выступать в ряде популярных для русскоязычной аудитории стран, включая Сербию, Турцию и Грузию.

«Это [уголовное преследование] стало для меня ударом. Это были очень большие и классные концерты. Я буду по ним скучать. Меня это морально подкосило, потому что встретиться со слушателями из России стало еще сложнее», — отметила Гырдымова.

Певица Елизавета Гырдымова (Монеточка) переехала вместе с мужем, продюсером Виктором Исаевым в Литву после начала российской военной операции на Украине.

В сентябре 2024 года в отношении Монеточки было возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Певица объявлена в розыск, в России ей грозит до двух лет колонии.

