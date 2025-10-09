На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Чик» закрыла свой бизнес в России

Актриса Варвара Шмыкова закрыла свой бизнес в России
pollllllllllllllli/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса Варвара Шмыкова закрыла свой бизнес в России. Это выяснила «Газета.Ru».

В России был ликвидирован ИП актрисы. Шмыкова закрыла его на основании собственного решения, утверждается в документах, полученных «Газетой.Ru». Ее ИП специализировался на деятельности в области исполнительских искусств.

Шмыкова известна по ролям в таких кинопроектах, как «Чики», «Нелюбовь», «Трое», «Люся» и короткометражке «Варя». После начала СВО актриса вместе с сыном Корнеем и супругом Даниилом Радловым уехала за границу. 11 июня 2023 года актриса родила второго сына, которого пара назвала Лукой. На данный момент она проживает в Берлине с семьей.

В ноябре 2024-го Шмыкова рассказала, что ей пришлось привыкать жить в Германии, несмотря на то, что Берлин «до безумия» похож на Москву. Знаменитость отмечала, что за рубежом более «быстрый темп жизни».

В сентябре 2025 года Шмыкова призналась, что на протяжении нескольких лет мечтает сыграть в кино российскую артистку Аллу Пугачеву. Она назвала певицу великой женщиной.

Ранее сообщалось, что Земфира (признана в РФ иностранным агентом) следит за статусом своего ИП в России.

