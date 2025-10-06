На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Земфира следит за статусом своего ИП в России

РИА Новости: Земфира не закрыла свой бизнес в России
true
true
true
close
Евгений Фельдман/РИА Новости

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) следит за своим статусом индивидуального предпринимателя в России. Об этом со ссылкой на юридические документы сообщает РИА Новости.

В соответствии с ними, певица не закрыла индивидуальное предприятие (ИП) в России. 2 сентября в налоговую инспекцию были поданы необходимые сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде Российской Федерации.

Земфира открыла ИП в ноябре 2004 года. Оно осуществляет творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений. Кроме того, ИП Земфиры ведет оптовую торговлю непродовольственными потребительскими товарами.

1 октября стало известно, что рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) закрыл свой бизнес в России. ИП Моргенштерна было зарегистрировано в апреле 2018 года с основным видом деятельности в области организации отдыха и развлечений.

24 сентября сообщалось, что журналист и экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) закрыл бизнес в России.

Ранее сообщалось, что в России могут лишить иноагентов налоговых льгот.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами