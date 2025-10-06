Земфира следит за статусом своего ИП в России

РИА Новости: Земфира не закрыла свой бизнес в России

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) следит за своим статусом индивидуального предпринимателя в России. Об этом со ссылкой на юридические документы сообщает РИА Новости.

В соответствии с ними, певица не закрыла индивидуальное предприятие (ИП) в России. 2 сентября в налоговую инспекцию были поданы необходимые сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде Российской Федерации.

Земфира открыла ИП в ноябре 2004 года. Оно осуществляет творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений. Кроме того, ИП Земфиры ведет оптовую торговлю непродовольственными потребительскими товарами.

1 октября стало известно, что рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) закрыл свой бизнес в России. ИП Моргенштерна было зарегистрировано в апреле 2018 года с основным видом деятельности в области организации отдыха и развлечений.

24 сентября сообщалось, что журналист и экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) закрыл бизнес в России.

Ранее сообщалось, что в России могут лишить иноагентов налоговых льгот.