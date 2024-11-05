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Уехавшая из России звезда «Чик» о жизни в Берлине: «Работу найти сложнее»

Актриса Варвара Шмыкова пожаловалась, что не может найти работу в Берлине

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Варвара Шмыкова призналась, что ей пришлось привыкать жить в Германии, несмотря на то, что Берлин «до безумия» похож на Москву. Об этом знаменитость сообщила на YouTube-шоу «Культурная разница» комика Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом).

32-летняя артистка заявила, что в Берлине более «быстрый темп жизни». Она приняла берлинские правила, поэтому теперь старается успевать все до 16 часов. Также Шмыкова рассказала, что ей трудно найти работу за границей, поскольку она не знает немецкий язык.

«Помогает, что сын уже знает немецкий, ходит на кастинги. В отличие от меня, мне пока найти работу сложнее», — отметила актриса.

Шмыкова известна по ролям в таких кинопроектах, как «Чики», «Нелюбовь», «Трое», «Люся» и короткометражке «Варя». После начала СВО актриса вместе с сыном Корнеем и супругом Даниилом Радловым уехала за границу. 11 июня актриса родила второго сына, которого пара назвала Лукой.

Недавно стендап-комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) пожаловался на дорогое обслуживание электромобиля в США. Он признался, что из-за этого научился самостоятельно устанавливать зарядку для Tesla, несмотря на риски и опасности для здоровья.

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