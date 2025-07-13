В Китае пожаловались на короткий концерт Канье Уэста

Китайские фанаты американского рэпера Канье Уэста, выступающего под сценическим именем Йе, остались недовольны его коротким выступлением в Шанхае. Об этом пишет еженедельное издание China News Service, передает ТАСС.

По данным издания, концерт должен был начаться в 19:30 по местному времени. Зрители ждали исполнителя под дождем. Артист вышел на сцену без освещения и сопровождения спустя 40 минут от начала мероприятия и сразу стал петь.

В ходе концерта дождь усилился до ливня, из-за чего рэпер молча ушел со сцены и даже не попрощался с фанатами. Последние 20 минут мероприятия со сцены просто звучала фонограмма. Толпа фанатов кричала фразу: «Верните билеты!».

Билет на концерт колебался в цене от 980 до 2,680 юаней (от $137 до $374).

Незадолго до этого организаторы музыкального фестиваля Rubicon, который должен был состояться в Словакии, объявили об отмене мероприятия после того, как столкнулись с критикой в связи с приглашением американского рэпера Канье Уэста.

По информации издания Politico, причиной отмены фестиваля, который должен был состояться в ближайшие выходные, стало участие Уэста, известного своими антисемитскими высказываниями.

Ранее Канье Уэст заявил, что «покончил с антисемитизмом».