Путин сформировал совет при президенте России по культуре

Путин подписал указ о создании совета при президенте России по культуре

Глава РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении совета при президенте России по культуре. Соответствующий документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Председателем Совета является Президент Российской Федерации. Секретарем Совета по должности является помощник Президента Российской Федерации [Владимир Мединский]», — говорится в указе.

В состав совета также вошли кинорежиссер Карен Шахназаров, дирижеры Валерий Гергиев и Юрий Башмет, а также ряд других именитых деятелей культуры.

Новость дополняется.