«Чистый фарт»: шансы Шавриной на повторение успеха Кадышевой сочли низкими

Критик Соседов: Екатерина Шаврина не сможет повторить успех Надежды Кадышевой
Юрий Сомов/РИА Новости

Впервые за много лет на российскую сцену вновь вышла звезда 90-х, 82-летняя певица Екатерина Шаврина. Она исполнила свои главные хиты, однако, по мнению музыкального критика Сергея Соседова , аудиторию не заинтересовала. В беседе с Общественной Службой Новостей он заявил, что артистка не сумеет повторить успех любимой зуммерами певицы Надежды Кадышевой .

Критик напомнил, что в репертуаре Кадышевой есть много лиричных и даже саркастичных песен с незамысловатым сюжетом, в результате чего одна из композиций завирусилась в интернете . А у Шавриной, по его мнению, ритм музыки более тяжелый и сложный для восприятия.

«Да, песни есть грустные, веселые, есть те, которые цепляют. Но вряд ли такие композиции смогут тронуть сердца нынешней молодежи. Случай с Кадышевой — это чистый фарт. И нет гарантии, что удастся дважды такой фурор повторить», — пояснил специалист, отметив, что интерес к Шавриной проявит разве что возрастная публика, но не молодая.

До этого певец Рома Зверь заявил, что интерес к Надежде Кадышевой и Татьяне Булановой среди зумеров – это не новое явление. По его мнению, молодежь в любом поколении обращается к более зрелым артистам, а многие вещи со временем становятся классикой, даже в поп-музыке. Он привел в пример группу The Beatles, на которых выросло не одно поколение музыкантов.

Ранее 82-летняя певица Шаврина перестала скрывать молодого мужа.

