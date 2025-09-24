На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рома Зверь объяснил возросшую популярность Кадышевой и Булановой

Певец Рома Зверь заявил, что молодежь всегда обращалась к более зрелым артистам
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Певец Рома Зверь заявил в беседе с ТАСС, что интерес к Надежде Кадышевой и Татьяне Булановой среди молодежи – это не новое явление.

По словам Зверева, молодежь в любом поколении обращается к более зрелым артистам. Он назвал такую практику абсолютно нормальной.

«Это происходит не только сейчас, так было и 20, и 30 лет назад. Когда мы были подростками, мы слушали не только Цоя, но и Марка Бернеса, и Вертинского, и фолк — народные песни», — заявил артист.

Зверев отметил, что многие вещи со временем становятся классикой, даже в поп-музыке. Он привел в пример группу The Beatles, на которых выросло не одно поколение музыкантов.

«Это естественно: новые авторы вдохновляются старыми и создают новое на основе старого. Поэтому и молодежь сейчас обращается к Булановой или Кадышевой. У каждого поколения свои герои, и это закономерно», — поделился артист.

В апреле 2025 года издание kp.ru сообщало, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты.

Татьяна Буланова приобрела популярность у молодежи после завирусившихся видео с ее подтанцовкой.

Ранее сообщалось, что песню Кадышевой могут ввести в школьную программу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами