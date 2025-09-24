Рома Зверь объяснил возросшую популярность Кадышевой и Булановой

Певец Рома Зверь заявил, что молодежь всегда обращалась к более зрелым артистам

Певец Рома Зверь заявил в беседе с ТАСС, что интерес к Надежде Кадышевой и Татьяне Булановой среди молодежи – это не новое явление.

По словам Зверева, молодежь в любом поколении обращается к более зрелым артистам. Он назвал такую практику абсолютно нормальной.

«Это происходит не только сейчас, так было и 20, и 30 лет назад. Когда мы были подростками, мы слушали не только Цоя, но и Марка Бернеса, и Вертинского, и фолк — народные песни», — заявил артист.

Зверев отметил, что многие вещи со временем становятся классикой, даже в поп-музыке. Он привел в пример группу The Beatles, на которых выросло не одно поколение музыкантов.

«Это естественно: новые авторы вдохновляются старыми и создают новое на основе старого. Поэтому и молодежь сейчас обращается к Булановой или Кадышевой. У каждого поколения свои герои, и это закономерно», — поделился артист.

В апреле 2025 года издание kp.ru сообщало, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты.

Татьяна Буланова приобрела популярность у молодежи после завирусившихся видео с ее подтанцовкой.

Ранее сообщалось, что песню Кадышевой могут ввести в школьную программу.