82-летняя певица Шаврина перестала скрывать молодого мужа

Певица Екатерина Шаврина вышла замуж
Global Look Press/Кадр из передачи НТВ

Певица Екатерина Шаврина перестала скрывать свой брак. О своем замужестве она рассказала в шоу «Ты не поверишь!».

82-летняя Шаврина сыграла свадьбу с мужчиной по имени Александр. Точный возраст возлюбленного артистки неизвестен. Как отметил корреспондент программы, на вид супругу певицы чуть больше 50 лет. Мужчина сопровождает исполнительницу на концертах и заботится о ней.

Шаврина рассказала, что возлюбленный покорил ее интеллигентностью и умом. По словам артистки, внешность она может «и сама подкорректировать». Певица призналась, что сама сделала первый шаг в отношениях. Как отмечают в шоу, по слухам, Александр помог знаменитости справиться с кончиной сына Григория.

По словам Шавриной, даже в отношениях она не полагается на мужа и предпочитает делать все сама. В свободное время она занимается хозяйством на своей даче. Артистка также любит баловать себя нарядами и украшениями.

«У меня все забито костюмами. Дешевле 80 тысяч (рублей) не бывает платья хорошего», — поделилась исполнительница.

