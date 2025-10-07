На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Меньшова заявила, что ее впечатлила фраза Путина «замочить в сортире»

Юлия Меньшова: меня впечатлила фраза Путина «замочить в сортире террористов»
true
true
true
close
Сама Меньшова/YouTube

Российская телеведущая Юлия Меньшова призналась, что фраза Владимира Путина о готовности «замочить в сортире» террористов произвела на нее сильное впечатление. Об этом она рассказала в интервью проекту Metametrica.

«Появление самого персонажа произвело сильное впечатление, и на меня в том числе. Как раз вот эта фраза про «мочим в сортире». Это была назревшая необходимость», — сказала Меньшова.

Актриса добавила, что в 1990-е и 2000-е годы жители России испытывали страх перед терроризмом. Она вспомнила, как после взрыва жилого дома на Каширском шоссе в 1999 году боялась возвращаться с ребенком в Москву с дачи.

Известная фраза Владимира Путина была произнесена в сентябре 1999 года во время обсуждения борьбы с терроризмом на Северном Кавказе. В тот период Россия пережила серию террористических актов, включая взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске.

В мае 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления президента РФ Владимира Путина о борьбе с терроризмом, сделанные им в конце 1990-х годов, сохраняют актуальность и сейчас.

Ранее российский депутат фразой Путина «мочить в сортире» высказался о бакланах.

