Евланов раскрыл детали разговора с Ефремовым после освобождения

Актер Евланов заявил, что хочет вновь сыграть с Михаилом Ефремовым
Сергей Пятаков/РИА Новости

Актер Михаил Евланов уверен, что артист Михаил Ефремов сможет наладить карьеру после выхода по УДО. Об этом он сообщил в интервью порталу «Страсти».

Евланов признался, что хочет вновь сняться вместе с Ефремовым или сыграть с ним в театре. Он назвал коллегу чудесным артистом. Актеры вместе играли в картине «Берегись, Тамарка!».
По словам Евланова, он уже созванивался с артистом после того, как тот вышел из колонии.

«Он уехал на отдых, но обещал потом пригласить на премьеру. Поэтому, как только будет у него премьера, с удовольствием схожу и посмотрю на него», — рассказал актер.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области. В марте 2025-го артист вышел по УДО.

4 сентября Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Его коллективу представили на собрании перед новым сезоном.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов вернется в театр на два месяца раньше запланированного.

