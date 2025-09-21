Актер Михаил Ефремов вернется в театр на два месяца раньше запланированного. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ефремов предстанет в главной роли спектакля «Без свидетелей» в декабре. Отмечается, что артист должен был выйти на сцену в феврале 2026 года. По данным издания, актер «дюже бодр и активен».

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

4 сентября Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Его коллективу представили на собрании перед новым сезоном.

