Ефремов получил первую работу после выхода на свободу: «Судьба его многому научила»

Актер Михаил Ефремов официально вошел в труппу театра «Мастерская «12» режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

Михалков представил Ефремова на сборе труппы, которое состоялось в рамках начала нового сезона. Постановщик назвал актера человеком, который пережил несколько тяжелых лет своей жизни. По его словам, коллега лично обратился к нему с просьбой продолжить работу в театре.

«Лично я считаю, что судьба его многому научила. Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить. В то же время, как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании», — отметил Михалков.

Также режиссер понадеялся, что работа с Ефремовым принесет пользу и театру, и самому актеру. Премьера первого спектакля с участием заслуженного артиста РФ «Без свидетелей» состоится на Основной сцене «Мастерской «12» в феврале 2026 года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

