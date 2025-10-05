На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шаляпин взял на подтанцовку plus size-модель, которая не прошла кастинг к Asti

Mash: певец Шаляпин взял на подтанцовку plus size-модель
Певец Прохор Шаляпин выбрал plus size-модель в качестве подтанцовки на свое выступление. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, plus size-модель Ирина весит 125 кг и считает свои формы украшением. Отмечается, что девушка не смогла пройти кастинг в подтанцовку певицы Анны Asti из-за высоких требований к внешним данным артистов.

Шаляпин признался, что ему понравилось сотрудничать с Ириной. Артист хочет брать ее в подтанцовки и на другие выступления.

«Моя Ирочка – талантливый человек! Смотрите, какая она классная. Она танцует, двигается так круто. Никуда пока не ездили. Выступали два раза. Думаю, буду брать ее и дальше. Ей нравится это. У нее импровизация. Все танцы идут от души», — поделился исполнитель.

В сентябре Telegram-канал SHOT заявлял, что Шаляпин поднял цену на 200 тысяч рублей на выступления на частных мероприятиях. Артист готов провести мероприятие за 1,1 млн рублей. Отмечается, что за эту сумму певец будет выступать 4 часа. В его услуги входит не только роль ведущего, но и певца.

Ранее Прохор Шаляпин поругался с женой на Бали.

