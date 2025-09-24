Алексей Венедиктов закрыл бизнес в России

Журналист-иноагент и экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) закрыл бизнес в России, следует из данных сервиса «БИР-Аналитик».

«Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения», – говорится в карточке со сведениями об ИП.

Согласно данным сервиса, Венедиктов в качестве предпринимателя зарегистрировался в июле 2014 года. При этом основной вид его деятельности заключался в консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления. Дополнительные виды деятельности: издание книг, журналов и периодических изданий, а также деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений.

В мае Венедиктов заявил, что уехавшие из РФ журналисты испытывают душевную боль. Именно это, по его мнению, стало причиной их негативного взгляда на происходящие в России события.

В июне экс-главред рассказал, почему не покинул РФ. Венедиктов объяснил это желанием работать в России. Он подчеркнул, что внутри страны журналист видит события более полно и может позволить себе их объективно освещать.

Ранее в суд поступило дело журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) (признан иноагентом в РФ).