В России могут лишить иноагентов налоговых льгот

В России собираются лишить иноагентов возможности использовать налоговые преференции. Об этом со ссылкой на источник, близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности, сообщает ТАСС.

Имеющие статус иностранного агента граждане и организации будут ограничены в применении пониженных ставок по налогу на прибыль. Кроме того, в отношении них не будет применяться освобождение от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества.

Иноагенты также не смогут рассчитывать на применение пониженных налоговых ставок по НДФЛ. Для них будет недоступно получение налоговых вычетов на долгосрочные вложения, освобождение от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании.

16 августа стало известно, что рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) инициировал прекращение деятельности своего индивидуального предпринимательства. Ликвидация ИП будет завершена к 25 августа.

Ранее иноагентов уличили в попытке срыва диалога России и США по Украине.