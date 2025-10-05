Наталья Штурм запатентовала «фантомную кухню»

Певица Наталья Штурм рассказала в беседе с «Абзац», что запатентовала свое изобретение.

Изобретение получило название «Фантомная кухня Натальи Штурм». В январе артистка начала публиковать ролики, в которых якобы готовила. Звезда изображала, что делает блюда из воображаемых продуктов. По словам Штурм, она получает авторские вознаграждения за свою «фантомную кухню».

«Мой кутаб с зеленью и сыром «залетел» на 11 миллионов просмотров. Никого не оставили равнодушными «Тревожная запеканка», «Белочкина нычка» и еще целая кулинарная программа. Мой труд ради улыбок», — поделилась артистка.

В сентябре Наталья Штурм рассказала, что требует компенсацию в размере 100 тысяч рублей с родителей мальчика, который разбил голову ее внуку Даниэлю.

Инцидент произошел на детской площадке в элитном подмосковном поселке, недалеко от церкви. В Даниэля бросили большой камень, когда он играл. Удар пришелся в голову. Мальчику потребовалась госпитализация. Ему диагностировали сотрясение мозга и наложили швы. У мальчика также появились провалы в памяти.

Ранее Наталья Штурм вышла замуж за 34-летнего альфонса.