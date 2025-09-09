«Мамкин пирожок»: 59-летняя Наталья Штурм вышла замуж за 34-летнего альфонса

Певица Наталья Штурм вышла замуж за 34-летнего массажиста Сергея Федорова из Санкт-Петербурга, с которым встретилась на проекте «Свадьба вслепую». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!» .

По словам 59-летней Штурм ее не смущает разница в возрасте с избранником: она нравится более молодым мужчинам, благодаря отличной фигуре, а они — ей.

«Мужчины мне дают максимум 40 лет. У меня отличная фигура, красивое лицо, свои волосы. Нигде ничего не обвисает, гладкая кожа, безупречные ноги. Поэтому и мне нравятся только молодые парни, для меня оптимальный возраст — от 33 до 45», — сказала артистка.

При этом своего мужа звезда 90-х назвала «мамкиным пирожком». Она заявила, что Федоров не способен ничем заниматься в жизни. Певица уверена, что ее супруг надеется найти себе обеспеченную супругу.

«Ищет себе богатую тетку, которая будет его содержать. Он признался, что альфонсизм для него — нормальное, органичное существование», — подчеркнула она.

Певица Наталья Штурм была замужем дважды, у нее нее есть дочь и сын. В 2023 году исполнительница рассказывала, что в подростковом возрасте за ней ухаживал будущий олигарх, носил портфель, однако она не ответила на его чувства.

Выпуск со Штурм выйдет на телеканале «Пятница!» 11 сентября.

