Сергей Жуков назвал причину госпитализации матери

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков назвал причину госпитализации своей матери Лилии. Его цитирует Mash.

По словам певца, состояние его 72-летней мамы ухудшилось из-за вспышки на солнце — солнечная активность вызвала повышение давления.

«Не было ничего серьезного, хорошо, что успели вовремя среагировать», — сказал он.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее планируют выписать в понедельник 6 октября.

О том, что Лилию Жукову экстренно госпитализировали, стало известно 30 сентября. Женщину доставили в больницу с нарушением кровообращения в задних отделах головного мозга.

26 сентября Жуков рассказал, что выступает на сцене уже более 30 лет. Музыкант напомнил, что вместе со своей группой несколько раз собирал «Лужники», а также отметил, что имеет ряд важных наград за свое творчество и внушительный стаж работы.

Ранее сообщалось, что «Руки Вверх!» заработают полмиллиарда рублей благодаря 30-летию группы.