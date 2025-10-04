«Руки Вверх!» заработают полмиллиарда рублей благодаря 30-летию группы

Группа «Руки Вверх!» заработает полмиллиарда на юбилейном туре, в рамках которого планирует выступить в 17 городах России и Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По прогнозам издания, общая выручка от концертов превысит 550 миллионов рублей. При этом не исключено, что количество запланированных выступлений будет меняться по ходу тура: какие-то выступления могут отменяться, а какие-то, наоборот, добавляться.

«Звездач» прогнозирует аншлаги на всех концертах тура «Руки Вверх!». Отмечается, что за концерт в «Лужниках» группа заработает более 121 млн рублей, а за выступление в Санкт-Петербурге — 138 млн рублей.

В конце сентября Сергей Жуков рассказал о желании получить звание заслуженного артиста РФ. Он заявил, что выступает на сцене уже более 30 лет. Певец также напомнил, что вместе со своей группой несколько раз собирал «Лужники».

«Руки Вверх!» — популярная российская поп-группа, основанная в 1993 году Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным. Изначально коллектив назывался Mr. Ray Company, а современное название появилось в 1995 году после того, как музыканты передали кассету с песнями на радио «Максимум».

