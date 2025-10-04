На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Руки Вверх!» заработают полмиллиарда рублей благодаря 30-летию группы

«Звездач»: группа «Руки Вверх!» заработает 550 млн рублей на юбилейном туре
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Группа «Руки Вверх!» заработает полмиллиарда на юбилейном туре, в рамках которого планирует выступить в 17 городах России и Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По прогнозам издания, общая выручка от концертов превысит 550 миллионов рублей. При этом не исключено, что количество запланированных выступлений будет меняться по ходу тура: какие-то выступления могут отменяться, а какие-то, наоборот, добавляться.

«Звездач» прогнозирует аншлаги на всех концертах тура «Руки Вверх!». Отмечается, что за концерт в «Лужниках» группа заработает более 121 млн рублей, а за выступление в Санкт-Петербурге — 138 млн рублей.

В конце сентября Сергей Жуков рассказал о желании получить звание заслуженного артиста РФ. Он заявил, что выступает на сцене уже более 30 лет. Певец также напомнил, что вместе со своей группой несколько раз собирал «Лужники».

«Руки Вверх!» — популярная российская поп-группа, основанная в 1993 году Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным. Изначально коллектив назывался Mr. Ray Company, а современное название появилось в 1995 году после того, как музыканты передали кассету с песнями на радио «Максимум».

Ранее долю Блиновской в сети глэмпингов потребовали конфисковать из-за долгов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами