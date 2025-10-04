На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У фигуранта дела Газманова не могут взыскать 72,4 млн рублей долга из-за отсутствия денег

Судебные приставы прекратили производство о взыскании с фигуранта дела Газманова
Владимир Трефилов/РИА Новости

Судебные приставы прекратили производство о взыскании с бизнесмена Геворка Саркисяна, обвиняемого в мошенничестве в отношении певца Олега Газманова, задолженности в размере 72,4 млн рублей, потому что не нашли у него имущества и денег. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно судебным документам, в августе 2021 года на Саркисяна подали в суд о взыскании долга по займу, полученному в 2019-м. В апреле следующего года Черемушкинский суд отказал в удовлетворении исковых требований истца, однако уже в сентябре Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции и постановил взыскать с Саркисяна долг.

В марте 2023 года подмосковные судебные приставы начали исполнительное производство против Саркисяна. Через несколько месяцев — в июне 2023 года — исполнительное производство было прекращено — не «удалось установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денег».

Олег Газманов обратился в Московский городской суд с делом о мошенничестве в сентябре этого года. Певец заявил, что он и его супруга стали жертвой мошеннической схемы. В 2019 году Газмановы одолжили своему знакомому Геворку Саркисяну крупную сумму, которую тот якобы собирался использовать в качестве инвестиций. Это были деньги, которые артист откладывал на пенсию.

После мужчина отказался выплачивать долг и проценты по нему. Артист заявляет, что в инвестировании не участвовал и не знал, куда именно Саркисян собирался вкладывать деньги.

24 сентября в ходе заседания Московского городского суда было названо количество потерпевших по делу Газманова. Среди потерпевших в деле о мошенничестве оказались четверо — сам Газманов, его жена, сын и предпринимательница Марина Лебедева. Также суд подтвердил арест экс-друга семьи артиста Геворка Саркисяна до 6 октября.

Ранее стало известно, что рэпера Diddy приговорили к 50 месяцам тюрьмы.

