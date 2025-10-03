Адвокат Гуфа ответил на новости о прекращении уголовного дела против рэпера

Адвокат Гуфа Жорин пока не получал постановления о закрытии дела против рэпера

Адвокат рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) Сергей Жорин прокомментировал новости о прекращении уголовного дела против артиста. Юриста цитирует издание Super.

Адвокат Алексея Долматова Сергей Жорин рассказал, что пока не получал постановления о закрытии дела, но такой исход вероятен.

«Дело в том, что в ходе следствия было проведено много различных следственных действий и экспертиз, в том числе и по состоянию здоровья потерпевшего. И версия, которую изначально рассказывал Алексей, полностью подтвердилась», — сказал он, не раскрывая обстоятельств расследования.

Жорин утверждает, что версия, на которой настаивал Гуф, правдива, судебно-медицинская экспертиза не подтвердила тот вред здоровью, о котором утверждал потерпевший.

Кроме того, он напомнил, что в деле два фигуранта, и не исключено, что в отношении одного фигуранта может быть прекращено преследование, а в отношении другого может материал быть направлен в суд.

В ночь на 23 октября 2024 года рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевке. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Следствие проверяло версию о том, что музыкант с товарищем отобрали у пострадавшего телефон. Сам Гуф отрицал, что бил или обворовывал кого-то.

На следующий день на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за случившееся. Следствие просило отправить его в СИЗО, однако суд отпустил артиста на свободу, наложив на него запрет определенных действий.

Накануне ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что полиция прекратила уголовное преследование российского рэпера Гуфа. Жорин считает источник ТАСС достоверным.

Ранее сообщалось, что с ансамбля Кадышевой просят взыскать 80 тысяч рублей.